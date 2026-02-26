В Раменском округе стартовал конкурс юных вокалистов

Конкурс хоров, солистов и вокальных ансамблей начался 25 февраля в Центре хорового искусства «Юность России» в Раменском округе. В нем участвуют около 300 школьников из 22 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодное вокальное состязание проходит в течение двух дней. В первый день на сцене центра выступают солисты и малые ансамбли до шести человек. В этом году зрители услышат выступления отдельных вокалистов и 12 коллективов.

Во второй день конкурс продолжится на сцене школы №21. Там выступят около 200 участников — школьные хоры численностью по 30–40 человек.

Директор Центра хорового искусства «Юность России» Ольга Кураева отметила, что в 2026 году число участников выросло по сравнению с предыдущими годами.

«В этом году количество желающих принять участие в конкурсе превысило предыдущие годы — около 300 человек, это 22 образовательных учреждения. Центр является методическим центром для школьных хоров и определяет, кто представит Раменский округ на областных конкурсах», — пояснила Кураева.

По ее словам, коллектив школы №22 уже стал победителем районного смотра, занял первое место на зональном этапе конкурса «Поющее Подмосковье» и теперь выступит на очном областном этапе. По итогам нынешнего конкурса участникам и победителям направят грамоты для вручения в школах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.