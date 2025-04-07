30 апреля 2025 года в 14:00 в ЦКР «Гармония» (филиал МУК ДК «Гжелка», пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, стр. 5А) состоится Пасхальный Казачий Фестиваль — 2025, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот фестиваль — где соединяются традиции, история и творчество. В нём примут участие самодеятельные и профессиональные коллективы, а также сольные исполнители, исполняющие народные казачьи и патриотические песни.

Целью фестиваля является развитие самодеятельного творчества и поддержка вокальных коллективов, а также сохранение и популяризация казачьей культуры. Фестиваль призван воспитать уважение к историческому и культурному наследию и сформировать духовно-нравственные и эстетические ценности у подрастающего поколения.

Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре и туризму Администрации Раменского муниципального округа, ЦКР «Гармония», филиал МУК ДК «Гжелка», а также Отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии Русской Православной Церкви.

К участию приглашаются вокальные ансамбли и сольные исполнители без возрастных ограничений. Программа включает: народные казачьи песни и патриотические композиции (о России, Родине, исторических событиях).

Прием заявок — до 18 апреля 2025 года (на e-mail garmoniackr-org@yandex.ru ).

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