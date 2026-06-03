В Раменском округе прошел литературный микрофон «Ячитаю»

Литературный открытый микрофон «Ячитаю» состоялся в Малом зале ДК «Сатурн» в Раменском округе. В июне участники посвятили выступления теме детства, на сцену вышли 15 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участница вечера Анна Собур впервые пришла на проект как зритель, а на четвертой встрече выступила со стихотворением Агнии Барто «Болтунья». Девушка находится на домашнем обучении, посещает множество кружков и решила выбрать произведение, близкое ей по духу. По ее словам, образ героини перекликается с ее собственной занятостью и интересами.

«Я нахожусь на домашнем обучении и из-за этого занимаюсь в разных кружках. У меня в этом году было 12 дополнительных занятий, и я постоянно между ними всеми бегаю. И как раз в произведении у девочки драматический кружок, кружок по фото, кружок хора. Поэтому я решила, что будет весело поделиться. Это как частичка меня», — рассказала Анна.

Темой июня стали слова «Детство – это свет и радость! Детство – это я и ты!». Участники смогли отвлечься от повседневных дел и поделиться воспоминаниями и эмоциями со сцены. Для одних выступление стало традицией, для других — первым опытом публичного чтения.

«Прийти, поделиться чем-то с миром, получить удовольствие от нахождения на сцене, услышать кого-то, найти что-то для себя. Кто-то приходит побороть стеснение и какие-то зажимы. И это нас объединяет», — рассказала помощник организатора открытого микрофона Полина Кочура.

Творческий вечер проходит во Дворце культуры каждый первый вторник месяца и собирает как детей, так и взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.