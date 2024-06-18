В Раменском округе прошел фестиваль российской керамики «Синница-2024»

За 8 лет проведения его участниками стали десятки мастеров из разных городов Московской области: Гжели, Раменского, Фрязино, Электростали, Подольска, Балашихи, Воскресенска, Шатуры, а также из Рязани, Суздали и др. Идейным вдохновителем фестиваля выступил генеральный директор ООО «Керамика Гжели» Сергей Александрович Акентьев.

«Синница» состояла из нескольких частей: концерт творческих коллективов, выставка-ярмарка производителей керамики, развлечения для детей и взрослых, гончарный чемпионат и деловая программа.

Концерт включал в себя вокальные и хореографические выступления творческих коллективов из разных округов Московской области. Тематика каждого номера была связана с традиционным русским творчеством — пели и танцевали в народном жанре. На концертной площадке фестиваля весь день не умолкала музыка. На «Синнице» выступило порядка 1 000 артистов из 13 округов Подмосковья.

В ярмарке фестиваля принимали участие как крупные предприятия, так и небольшие мастерские. Они представили работы в разных стилях: от гжельской майолики до керамики для ландшафтного дизайна. Всего было представлено 23 производства, среди которых были: «Объединение Гжель», ООО «Гжельский завод художественной росписи», АО «Гжельский фарфоровый завод», ООО Предприятие «Арт-Модерн керамика», «Гжельский кРай», МБУ «Школа ремесел», керамическая мастерская «Valent Ceramics» и частные мастера.

На мастер-классах любой желающий мог попробовать себя в декоративно-прикладном искусстве: проходили уроки по лепке, росписи, гончарному делу и многое другое. Для маленьких посетителей фестиваля провели программу «Сказочная Гжель», детскую анимацию и шоу по моделированию из воздушных шаров.

В рамках фестиваля прошел конкурс керамики «КерамикФест-Дети» для детей от 7 до 18 лет. В нем приняли участие 13 учреждений из 6 округов Московской области, представлены более 100 работ в 3 номинациях: «Художественная роспись керамики», «Скульптурная композиция», «Глиняная игрушка». Победителями конкурса стали 27 человек из учреждений культуры и образования Раменского городского округа, Белоозерского, Шатуры, Ликино-Дулёво, Люберец и Ногинска.

Также прошел традиционный чемпионат гончаров, в котором участвовали 13 мастеров из Раменского, Ярославля, Москвы, Наро-Фоминска, Егорьевска, Ростова-на-Дону, Жуковского, Бишкека, Дедовска и п. Электроизолятор. Победу одержалЛарчев Николай Игоревич из города Электросталь, 2 место занял Носов Дмитрий Вадимович из Раменского, 3 место — Дмитриенко Александр Валентинович из Ярославля, а приз зрительских симпатий получил Вильчицкий Борис Игоревич из Москвы.

Судило конкурс профессиональное жюри: доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры, заслуженный художник РФ Олейников Сергей Вячеславович, заведующая выставочно-экспозиционным отделом МУК Раменский историко-художественный музей, доцент ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» Татьяна Евгеньевна Щербакова, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна, заслуженный художник РФ, член Союза художников России Федоровская Татьяна Дмитриевна.

В рамках фестиваля «Объединение Гжель» провело на своей территории деловую часть мероприятия. На круглом столе обсуждалось развитие и популяризация гжельского промысла, повышение туристической привлекательности региона, укрепление бренда на российском рынке и сохранение традиций. Поднимались вопросы по привлечению молодых специалистов на предприятия. Также обсудили инициативу развития Гжели как столицы российской керамики, и о расширении границ Областного фестиваля российской керамики «Синница».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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