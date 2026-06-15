В Раменском округе прошел фестиваль «Наследие предков»

Фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков» прошел с 12 по 14 июня в городском парке Раменского округа. В мероприятии приняли участие более 500 реконструкторов из регионов центральной России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль проводится в Раменском уже в 13-й раз. Ранее реконструкторы размещались на Боровском кургане, а последние восемь лет площадкой служила территория у Борисоглебского озера. В этом году из-за реконструкции набережной событие перенесли на площадку у бассейна «Сатурн».

Гости могли посетить древнеславянский лагерь и увидеть работу передвижной кузницы. Мастера прямо на глазах у зрителей выковывали гвозди по старинным технологиям и рассказывали об истории кузнечного дела на Руси. На ярмарке были представлены меха, украшения, доспехи и оружие IX–XI веков.

Для детей и взрослых организовали мастер-классы. Посетители мололи зерно на ручных жерновах, лепили глиняную посуду, писали гусиным пером и изготавливали бусы из камней. Желающие также пробовали себя в стрельбе из лука и арбалета и в метании боевого топора.

Одним из самых зрелищных событий стали поединки витязей. Участники сражались дружинами в бугуртах и один на один в турнирных боях. За безопасностью на ристалище следили маршалы, а поединки продолжались даже под проливным дождем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.