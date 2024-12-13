В Раменском округе пройдет масштабный фестиваль национальных культур

Первый Всероссийский фестиваль-конкурс национальных культур и искусств «Карусель-земля» — «Град мастеров» — «Раменское 2024» пройдет в ДК «Победа» 14 и 15 декабря. Мероприятие объединит талантливых исполнителей и мастеров со всей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках фестиваля запланированы конкурсные показы творческих номеров в разных жанрах: хореографических и вокальных коллективов, а также сольных исполнителей из Подмосковья и других регионов России. В программе — фольклорные композиции, хоровое пение, эстрадные номера и каверы на мировые хиты.

Помимо конкурсной программы, в ДК «Победа» развернется выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мир моими глазами». Мастера представят свои работы на суд жюри и публики.

Гала-концерт с объявлением победителей фестиваля станет кульминацией двухдневного праздника культуры. Вход для зрителей свободный.

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