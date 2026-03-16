В Раменском округе отметили 100-летие города в парке

Праздничные мероприятия к 100-летию Раменского прошли 15 марта в городском парке. Для жителей организовали концерты, мастер-классы, ярмарку и экскурсии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Большой праздник развернулся на всех площадках городского парка. Для гостей подготовили мастер-классы, квесты, ярмарку «Мое Раменское», детские спортивные и анимационные программы. Также состоялись обзорная экскурсия по парку и выставка техники ЖКХ.

Юбилей объединил жителей в солнечный мартовский день. Именно 15 марта 1926 года рабочий поселок Раменское официально получил статус города.

Председатель совета депутатов Раменского муниципального округа Юрий Ермаков выступил на площадке «Лира» в рамках концертной программы «Любимый город». Он поздравил жителей и гостей с юбилеем и вручил награды победителям предпраздничных конкурсов.

Праздник стал первым в череде мероприятий, приуроченных к 100-летию Раменского.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.