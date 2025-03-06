В Раменском округе откроется фотовыставка «Цветов прекрасный аромат»

В Раменском округе в ДК «Победа» поселка Удельная откроется выставка «Цветов прекрасный аромат». Автор выставки Елена Житенева запечатляет букеты на своих фотоснимках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Удивительные фотоснимки мало чем отличаются от живописных полотен фламандских мастеров. В каждом букете вы сможете заметить любящую руку мастера, составившего его. Чтобы увидеть работы Елены Житеневой и познакомиться лично с фотохудожником, можно прийти на открытие персональной фотовыставки в ДК «Победа».

Открытие выставки состоится 8 марта в 13.00. Вход свободный. ДК «Победа» находится по адресу: поселок Удельная, улица Солнечная, 35. Фотовыставка проходит в фойе 2 этажа. Возрастное ограничение: 6+.

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