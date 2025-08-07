В Раменском округе 16 августа пройдет IV фестиваль керамики «ГжельФест»

сегодня в 19:57

Фестиваль керамики «ГжельФест» в четвертый раз пройдет в селе Речицы Раменского округа 16 августа с 13:00 до 21:00 на улице Художника. Мероприятие объединяет мастеров Гжельского куста для демонстрации традиционного керамического промысла, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа фестиваля включает тематическую экспозицию от Раменского историко-художественного музея и выставку авторских работ местных керамистов. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению керамических изделий и посмотреть на процесс обжига, который проведут прямо на улице.

На площадке фестиваля пройдут конкурсы керамических изделий. Гости также увидят старинный трактор и ретроавтомобиль, восстановленные местным художником. Музыкальную программу представят Московская областная филармония и ансамбль баянистов «Русский тембр».

В рамках маркета посетители смогут приобрести понравившиеся керамические изделия непосредственно у мастеров. Фестиваль проводится с 2022 года и отличается участием исключительно мастеров Гжельского куста, что подчеркивает его аутентичность и связь с традиционным промыслом региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.