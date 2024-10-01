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В Раменском на объекте культурного наследия будут проведены противоаварийные работы

Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Рождества Богородицы, 1685–1686 гг.» по адресу: Московская область, Раменский городской округ, деревня Плетениха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выданным разрешением предусмотрены устройство временной кровли, расчистка конструкции от растительности и биопоражений, обработка кладки стен укрепляющими составами.

Кирпичный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы был построен в 1685–1686 годах по заказу князя Алексея Петровича Прозоровского. Благословление святейшего патриарха на сооружение храма было дано 10 марта 1685 года.

В начале ХХ века в храме были проведены работы, в ходе которых храм внутри был расписан, а колокольня подверглась реконструкции.

После Октябрьской революции 1917 года храм был закрыт и начал постепенно разрушаться, были разобраны апсида, трапезная с притвором, колокольня. В настоящее время от храма сохранился только основной объем с фрагментами стен примыкавших ранее объемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.