В Раменском музее открылась выставка резной игрушки Николая Антишина

сегодня в 12:38

Выставка резной игрушки Николая Антишина «Дамы приглашают кавалеров» начала работу 22 января в Раменском историко-художественном музее, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция знакомит посетителей с традициями Сергиево-Посадской «маховой» резьбы. Работы Николая Антишина представляют собой деревянные скульптуры, сохраняющие трехгранную форму исходного поленца. Мастер вырезает фигурки из мягкой древесины острым ножом без предварительных зарисовок.

На выставке представлены деревянные барышни, гусары, лоточники, лошадки, барабанщики и другие персонажи России XIX века. Всего экспозиция включает более 100 работ из коллекции Николая Антишина и фондов Раменского музея.

Выставка будет работать до 5 апреля. Дополнительная информация и билеты доступны на сайте Раменского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.