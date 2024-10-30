В Раменском прошла ежегодная открытая краеведческая научно-практическая конференция

Она проводится в этом году накануне своего 95-летнего юбилея, что является большим достижением. Это очень ценно, что в стенах музея собираются люди с интересом к истории Раменского края, которые ценят ее и стараются сохранить.

На встрече собрались историки, краеведы и исследователи из Раменского, Егорьевска, Бронниц, Люберец, Малаховки и Егорьевска. В докладе было три темы: «Музей, его дарители. Люди и судьбы», «Формирование музейных коллекций и их влияние на культурную жизнь», а также особенно актуальная в виду недавно состоявшегося форума «Изучение и сохранение фабричного наследия Подмосковья».

Конференции Раменского музея проходят на высоком уровне, при поддержке Комитета по культуре и туризму.

В рамках мероприятия около двадцати человек, среди которых были и работники Раменского музея, рассказали о результатах своих исследований, охватывающих широкий спектр тем: от судьбы отдельных людей до архитектуры и улиц, от произведений искусства до изделий массового производства. Из-за таких исследований и сохраняется память о том, что создает историю — во славу тех, кто создал её, для того, чтобы быть примером для живущих.

В результате проведения мероприятия, музей представит на свет печатный сборник работ докладчиков. Эти сборники, которые выходят после каждой конференции, являются бесценным источником информации о нашем крае.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.