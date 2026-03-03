В Раменском две программы радио вышли в шорт-лист конкурса

Радиопрограммы «Раменское LIFE» и «Плейлист» вошли в шорт-листы всероссийского конкурса «Вместе Медиа 2026». Экспертное жюри отобрало проекты из десятков заявок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музыкальная программа «Плейлист» включена в шорт-лист номинации «Тематическая программа». Эксперты выбрали ее и еще 19 проектов из 61 заявки. Передача выходит в эфир два года. Ее автор и ведущая Елена Трусилина приглашает в студию местных музыкантов и обсуждает их творческий путь.

«В нашем округе много талантливых музыкантов и исполнителей. Они не мыслят своей жизни без музыки. Поэтому в передаче мы знакомимся с их плейлистом и узнаем творческую историю, в которой много личного. Получается разговор по душам, украшенный прекрасными мелодиями», — рассказала Елена Трусилина.

В шорт-лист номинации «Утреннее/вечернее шоу» также вошло «Раменское LIFE». Программа шесть лет выходит в прямом эфире. Ведущие Елена Перетокина и Елена Трусилина обсуждают позитивные новости и городские темы, приглашают гостей. В 2021 году проект занял второе место на фестивале «Вместе Медиа. Радио».

«Для нас значимо попасть в шорт-лист престижного медиаконкурса. Это высокая оценка труда всего коллектива — от авторов до звукорежиссеров», — подчеркнула заведующая отделом радиовещания Елена Перетокина.

Сейчас работы обсуждают с экспертами и участниками. Финал и обучающая конференция пройдут в Санкт-Петербурге с 18 по 21 марта.

