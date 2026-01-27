В Раменском 30 января покажут спектакль о блокаде Ленинграда

В пятницу, 30 января, в большом зале ДК им. Воровского в Раменском состоится театрализованная программа «Одна история на всех». Постановку подготовили артисты дворца культуры в память о снятии блокады Ленинграда, которая завершилась 27 января 1944 года и стала Днем воинской славы России.

Создатели спектакля отмечают, что зрителей ждет особенный вечер, посвященный памяти, силе духа и преемственности поколений. По их словам, через личные истории и яркие образы на сцене оживут страницы общей истории страны.

Постановка начнется 30 января в 18:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 12+.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.