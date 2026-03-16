В Раменском 21 марта пройдет вечер «Моя Анна Герман»

В малом зале ДК «Сатурн» прозвучат мелодии, которые знают и любят несколько поколений слушателей. Программу посвятили творчеству Анны Виктории Герман — советской и польской певицы немецко-голландского происхождения, поэта и композитора. Артистка исполняла песни на разных языках, прежде всего на польском и русском, и получила известность как «поющий ангел» благодаря красоте и мягкому тембру голоса.

Организаторы отмечают, что каждую композицию Анна Герман пропускала через сердце, что сделало ее творчество узнаваемым и искренним. Вечер проведут лауреат международных конкурсов Инга Кондратенко и концертмейстер Татьяна Якубович. Ведущей встречи выступит заслуженная работница культуры Московской области Галина Марченко.

Начало мероприятия — в 15:00 по адресу: Раменское, улица Михалевича, дом 2. Вход свободный. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.