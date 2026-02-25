В Раменском 2 марта откроют набор в театр «Первопроходцы»

Молодежный театр «Первопроходцы» в Раменском объявил набор в новую труппу. Первое организационное собрание пройдет 2 марта в 16:00 в ОДД «Будущее» на улице Зои Космодемьянской, дом 16, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече участники познакомятся с режиссером и будущими коллегами, узнают о планах и проектах театра, а также смогут проявить себя в творческой атмосфере. Организаторы приглашают всех, кто хочет выйти на сцену и раскрыть актерский потенциал.

В труппу ждут молодых людей от 14 до 35 лет. Попробовать себя могут как начинающие артисты, так и те, кто уже имеет сценический опыт. Занятия в театре бесплатные.

Будущим участникам предлагают выбрать удобное расписание: первая группа занимается по понедельникам и средам с 16:00 до 18:00, вторая — с 18:00 до 20:00. Подать заявку можно по ссылке: https://vk.com/market/product/kak-k-nam-zapisatsya-152984859-7404228

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.