В Раменской школе №35 прошел этап фестиваля «Юные таланты Московии»

В школе №35 Раменского округа 9 февраля прошел этап областного фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии» под названием «Большой дивертисмент». На сцене выступили профессиональные ансамбли и школьные хореографические коллективы.

Участники представили народные, стилизованные, современные и эстрадные танцевальные номера, а также уличную хореографию. Каждый коллектив стремился выразить свою историю через танец. Зрители поддерживали артистов аплодисментами, а сами участники отмечали, что несмотря на волнение, получили яркие эмоции и вдохновение.

Фестиваль стал для многих школьников важным этапом творческого развития и местом новых знакомств. Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют развитию талантливой молодежи в Раменском округе и формируют у детей уверенность в своих силах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.