В Пушкинской детской школе искусств 5 мая пройдет концерт «Живет победа в поколеньях»
Фото - © Пушкинская детская школа искусств
5 Мая, в преддверии великого праздника Дня Победы, в Пушкинской детской школе искусств состоится торжественный концерт «Живет победа в поколеньях». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В нем примут участие учащиеся школы искусств: солисты, ансамбли, также зрители смогут услышать хор мальчиков «Созвучие».
Прозвучат популярные песни военных лет, а также музыкальные произведения русских композиторов — классиков, творивших в героические годы Великой Отечественной Войны.
«Этот концерт — музыкальное приношение тем, чей подвиг Россия будет помнить вечно, — это дань уважения героям фронта и тыла, дань памяти павшим на полях сражений», — рассказывает директор Школы искусств Сергей Немцов.
По словам организаторов, концерт «Живет победа в поколеньях» — это живой мост между героическим прошлым и настоящим, который помогает сохранять память о величии страны.
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