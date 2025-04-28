В Пушкинской детской школе искусств 5 мая пройдет концерт «Живет победа в поколеньях»

5 Мая, в преддверии великого праздника Дня Победы, в Пушкинской детской школе искусств состоится торжественный концерт «Живет победа в поколеньях». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В нем примут участие учащиеся школы искусств: солисты, ансамбли, также зрители смогут услышать хор мальчиков «Созвучие».

Прозвучат популярные песни военных лет, а также музыкальные произведения русских композиторов — классиков, творивших в героические годы Великой Отечественной Войны.

«Этот концерт — музыкальное приношение тем, чей подвиг Россия будет помнить вечно, — это дань уважения героям фронта и тыла, дань памяти павшим на полях сражений», — рассказывает директор Школы искусств Сергей Немцов.

По словам организаторов, концерт «Живет победа в поколеньях» — это живой мост между героическим прошлым и настоящим, который помогает сохранять память о величии страны.

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