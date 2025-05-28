В Пушкино отметили «Сабантуй»

В Пушкино стало доброй традицией проводить национальный татарский «Сабантуй», что в переводе — «праздник плуга», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Так татары и башкиры отмечают окончание весенних полевых работ. В этот день принято веселиться, гулять и угощать друг друга. Для жителей и гостей города подготовили большую концертную программу. В Центральном парке культуры и отдыха Пушкино 25 мая собрались не только местные коллективы, но и гости из Москвы, Московской области и даже Республики Татарстан.

Рамиль Фасхудинов, председатель МООО «Татарский культурно-просветительный центр»: «Люди разных национальностей, разных вероисповеданий дружно и весело проводят время. Сегодня артисты у нас разных национальностей выступают. Такая интересная разнообразная концертная программа. Мы сегодня подготовили мастер-классы, подвижные игры и представляем нашу национальную кухню».

«Сабантуй» — это возможность побаловать себя вкусненьким: попробовать чак-чак, плов или эчпочмак.

Алексей Житарь, главный библиотекарь МБУ «Центральная библиотека» городского округа Пушкинский: «Я считаю, что это хорошо, что отмечают такой праздник. Тем более, что он не просто татарский. Это праздник для всех. Это очень здорово».

Эмиль Файзуллин, Заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации: «Благодарим всех организаторов этого праздника. Администрацию города, которая оказывает всяческое содействие, и мы видим, как люди радуются. Сюда приходят в большом количестве. Мы за них радуемся и вместе с ними отмечаем этот праздник».

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.