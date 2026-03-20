В Пушкине Подмосковья утвердили границы воинских захоронений

Главное управление культурного наследия Московской области установило границы территорий и режимы использования объектов культурного наследия регионального значения на Кавезинском кладбище в Пушкине. Речь идет о мемориальных захоронениях периода Великой Отечественной войны.

В перечень вошли четыре братские могилы советских воинов и братская могила экипажа бомбардировщика СБ, погибшего при выполнении боевого задания в сентябре 1941 года. В захоронениях покоятся десятки бойцов Красной армии, умерших в госпиталях Пушкинского района или павших в ходе боевых действий.

Среди утвержденных объектов — братские захоронения с обелисками, мемориальными досками и скульптурными композициями, а также мемориалы с фигурами солдат и скорбящих. Они отражают традиции воинской мемориальной архитектуры и увековечивают память погибших.

Пушкино связано с событиями 1941 года: линия фронта проходила в нескольких десятках километров от города, здесь формировали подразделения противовоздушной обороны, истребительные батальоны и партизанские отряды, строили оборонительные рубежи на подступах к Москве.

Установление границ и режимов использования закрепляет требования к сохранению мемориалов, обеспечивает их правовую защиту и создает условия для надлежащего содержания памятных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.