Фото - © Конкурс «Покажи Москву» в этом году установил рекорды/Комитет по туризму Московской области

Конкурс «Покажи Москву» в этом году установил рекорд по числу заявок и возрасту участников, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В проекте «Активный гражданин» предлагают выбрать лучшие туристические маршруты, которые представили участники онлайн-конкурса «Покажи Москву». Голосование открыто до 15 июля.

Экскурсии победителей разместят с указанием авторства в интернет-издании «Russpass-журнал».

«В этом году конкурс стал рекордным сразу по двум показателям. Он собрал свыше 600 заявок — в два раза больше, чем в прошлый раз. Свои предложения прислали горожане от восьми до 86 лет — это самый широкий возрастной диапазон за все время. Для голосования отобрано 80 маршрутов. По традиции будут определены 17 победителей: москвичи выберут лучших в каждом из 12 округов, а жюри — пять самых креативных участников», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, чаще всего авторы отправляли идеи для прогулок по Центральному, Северо-Восточному и Южному административным округам. Самыми популярными темами стали история и культура.

Финалистов отбирали члены экспертного жюри. В него вошли представители Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, Музея Москвы, туристической отрасли, столичных ведомств и победители предыдущих конкурсов.

За пять лет в конкурсе приняли участие более 1,7 тысячи человек. В этом году в рамках соревнований впервые проводились выставки в парке «Сокольники» и в саду имени Баумана.

На них были представлены снимки достопримечательностей, остановок на природных, архитектурных и исторических маршрутах, куда победители прошлых лет предлагали отправиться жителям и туристам.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За время существования к нему присоединились почти семь миллионов человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований.

Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе.