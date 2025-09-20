В Приозерске появился памятник Сергею Бодрову

Памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову появился в городе Приозерске в Ленинградской области. Там проходили съемки фильма «Брат», сообщается на странице « Вконтакте » киноконцертного зала Приозерска.

На торжественное открытие пришли глава администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области Александр Соклаков. Скульптуру создал Артем Рычков.

Также мероприятие посетили оператор фильма «Брат» Сергей Астахов, артист Александр Мосин. Гости торжественно открыли скульптуру перед жителями города и района.

20 сентября выбрано не случайно. Именно в этот день в 2002 году Бодров погиб со съемочной группой, когда сошел ледник Колка в Кармодонском ущелье Северной Осетии. Там снимали кинокартину «Связной».

