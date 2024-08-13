В Покровской библиотеке прошел литературный час о Михаиле Зощенко

Сотрудники Покровской сельской библиотеки Рузского городского округа провели для подрастающего поколения литературный час «Удивительный мир», посвященный 130-летию со дня рождения классика русской и советской литературы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные читатели узнали о жизни и творчестве писателя — автора юмористических рассказов для детей и взрослых.

Книги Михаила Зощенко учат доброте, смелости, честности, умению ставить цели и достигать их. Эти рассказы всегда актуальны и жизненно необходимы, они показывают все стороны жизни и помогают в трудную минуту принять правильное решение. И в то же время легко читаются, а среди героев порой можно узнать себя.

Литературная встреча прошла в рамках реализации национального проекта «Культура» и муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.