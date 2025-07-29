В Подольске впервые пройдет гала-концерт в рамках проекта «Путь Чайковского»

15 августа на территории усадьбы Плещеево, г. о. Подольск, впервые пройдет уникальный гала-концерт в рамках масштабного проекта «Путь Чайковского» под художественным руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета. Мероприятие состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Московской области и администрации городского округа Подольск. Организатор — Русское концертное агентство. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт пройдет в формате опен-эйр на специально подготовленной площадке в усадьбе Плещеево, где жил и сочинял великий русский композитор.

Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов Павел Милюков (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Федор Освер (гобой), Семен Соломатников (труба). Вместе с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета они исполнят музыку П. И. Чайковского.

Ведущий концерта — Сергей Шакуров — прочтет отрывки из дневников и воспоминания Петра Ильича Чайковского, в том числе о времени, проведенном композитором в усадьбе Плещеево.

Начало концерта в 20:00.

В 2025 году отмечается 185-летие Петра Ильича Чайковского, не случайно, что именно в этом году проект «Путь Чайковского», призванный показать, насколько творчество русского классика и академическое искусство актуальны сегодня, получает всестороннее развитие.

«В этом году при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив мы продолжаем и сильно расширяем наш масштабный проект «Путь Чайковского». В год 185-летия Петра Ильича специальные концерты проекта пройдут в Клину, Алапаевске, Воткинске, Владимирской, Тамбовской областях, Москве и Санкт-Петербурге. 15 августа в рамках «Пути Чайковского» впервые пройдет концерт в Подольске в усадьбе Плещеево. Концерт будет посвящен творчеству нашего великого композитора. Замечательные российские солисты совместно с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под моим управлением сыграют произведения П. И. Чайковского. А легендарный российский актер Сергей Шакуров, прочтет отрывки из дневников и воспоминаний Петра Ильича», — сказал Юрий Башмет.

Русское концертное агентство реализует проект «Путь Чайковского» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив начиная с 2022 года. Основная идея проекта — проведение специальных концертов в местах, непосредственно связанных с жизнью и творчеством великого композитора.

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