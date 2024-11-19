В Подольске устанавливают стелу «Город трудовой доблести»
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В городском округе Подольск продолжается реконструкция Сквера Поколений и возведение стелы «Город трудовой доблести», сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В памятном месте уже проложили часть дорожно-тропиночной сети и установили стелу «Город трудовой доблести».
В 2025 году здесь завершат установку освещения и видеокамер, скамеек, качелей и урн, а также сдадут в полноценную эксплуатацию обновленный фонтан.
Городскому округу Подольск было присвоено звание «Города трудовой доблести» в 2023 году. Центральную площадь города украсит грандиозный монумент, напоминающий о трудовом героизме подольчан и их подвигах в Великой Отечественной войне.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.