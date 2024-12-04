В Подольске состоится ледовое шоу Ильи Авербуха 1 января

В Подольске 1 января в 17:00 пройдет ледовое представление «Шоу чемпионов» при участии финалистов телепроекта «Народный ледниковый», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ледовом гала-шоу примут участие звезды российского фигурного катания, в их числе заслуженный мастер спорта, серебряный призер зимних Олимпийских игр Илья Авербух, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

Впервые благодаря команде губернатора Московской области в Подольске на парковке торгово-развлекательного центра «ГранСити» в Климовске 4 января в 14:00 пройдет проект «Зимний фристайл-мотокросс». В программе три блока по фристайл-мотокроссу и сальто на багги, которое исполняет всего четыре человека в мире. В промежутках между сетами выступит чемпион мира по битбоксу Вахтанга.

Все мероприятия предназначены для семейного посещения и на них можно приходить с детьми (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.