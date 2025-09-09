В Подольске состоится финал фестиваля «Область танцевальных культур»

Гала-концерт фестиваля «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур» пройдет 14 сентября, в воскресенье, в парке им. В. Талалихина в Подольске. Организатор фестиваля — АНО «Мособлпарк» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках гала-концерта выступят победители отборочного этапа. В танцевальных баттлах они поборются за главные призы: возможность отправиться на соревнования Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng в Китае, фестиваль Dubai Open Breaking в Дубае и фестиваль World Dance Championship (WDC) в Японии.

Оценивать выступления участников будет международный состав жюри, многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей: Miracle (Россия) — представитель команды Green Panda; Poltos и Deniz (Россия) — представители команды XO crew; Cyga (Россия) — представитель команды OBC; Ruslan Footrockets (Россия) — представитель брейк-команды Footrockets; Bumblebee (Россия) — представитель команды Outstanding crew; FE (Южная Корея) — представитель команды Flow XL; Mighty Jimm (Бельгия) — представитель сборной Бельгии по брейкингу, призер чемпионата Европы; Wolf (Республика Беларусь) — представитель команды LKZ; Skychief (Голландия) — создатель театрального брейкинг проекта Adrenaline, организатор международного фестиваля Breaking World Classic в городе Эйндховен; Kalmius (Казахстан) — профессиональный би-бой; Jazzbear (Южная Корея) — представитель команды Flow XL; Ben (Германия) — легенда хип-хоп-сцены, многократный чемпион мира.

Помимо конкурсной программы зрители смогут посетить зону граффити, в которой лучшие граффитчики России продемонстрируют свое мастерство на специально подготовленных стендах, и открытый мастер-класс от профессионального хип-хоп танцора Ben.

Завершится фестиваль турниром между сборными России и мира по брейкингу и выступлением хедлайнера концертной программы — Niletto.

Начало программы в 12:00

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и партнерском участии Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.