В Подольске снимают исторический фильм про парк Талалихина

Осенью, ко Дню города Подольска, жителей ждет премьера исторического фильма о парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сценарий написан на основе книги подольского писателя Юрия Козловского «Наш старый парк». Авторы сценария и режиссеры — старший администратор парка Анастасия Семенова и старейший работник парка, звукооператор и гитарист Владимир Поляков.

«В небольшом документальном фильме расскажем об истории парка с начала его создания и до наших дней. Мы сняли историческую сценку с графом Арсением Закревским. Время нас относит в 1850-е годы, когда граф только планирует создать парк. Потом мы снова перемещаемся во времени уже в нашу реальность. В фильме снимаются подольские писатели Александр Боярский и Сергей Грачев, а также автор-исполнитель песен Евгений Смирнов. Они видели своими глазами, каким парк был в советские годы, как он развивался и каким стал сейчас. В съемках используются старые фотографии, видео и научные материалы», — сказала Семенова.

Исторические материалы и консультации предоставляет Подольский краеведческий музей. Старинными костюмами поделился культурно-просветительский центр «Дубровицы».

В 2026 году исполнится 130 лет со дня открытия парка имени Виктора Талалихина и 240 лет со дня рождения его основателя московского генерал-губернатора Арсения Закревского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.