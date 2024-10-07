В Подольске рассказали о машинке «Зингер»

В Центральной библиотеке Подольска ко Дню города провели несколько мероприятий, сообщили в пресс-службе округа.

Центральная библиотека Подольска ко Дню города провела презентацию «Подольского альманаха», интерактивную программу «Зингер» в Подольске», библиоурок «От села Подол до наших дней», а также пешеходную экскурсию «Новый старый город» и викторину по истории города «Это наш с тобой Подольск!». Все желающие могли собрать краеведческие пазлы «Исторические личности в Подольске».

«Нашим читателям очень нравятся такие интерактивные мероприятия, они с удовольствием участвуют и легко справляются с заданиями», — сказала заведующая библиотекой Елена Дмитрова.

Поучаствовать в программе посетители библиотеки могли в течение недели. Тем, кто показал свою эрудицию, вручали книги и наборы открыток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.