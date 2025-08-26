В Подольске пройдет фестиваль «Славянское подворье»

30 августа в поселке Дубровицы, г. о. Подольск, пройдет 16-й областной открытый фестиваль народного творчества «Славянское подворье». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В конкурсной программе фестиваля 2025 года примут участие 17 любительских коллективов из 13 муниципальных образований Московской области и 8 коллективов от г. о. Подольск. Выступления конкурсантов оценит авторитетное жюри, победителей ждут дипломы и памятные призы.

Для гостей фестиваля будут работать сельскохозяйственная выставка «Экоподворье», тематические подворья учреждений культуры «Славянская зона», ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов, музейный квартал, зона мастер-классов, игровая зона с аттракционами, фудкорты.

Впервые на фестивале будет организована специальная площадка Центрального архива Минобороны России, посвященная 80-летию Победы. Также впервые состоится выставка-презентация Федерального исследовательского центра животноводства.

Хедлайнером музыкальной программы станет исполнительница хита «Матушка земля» Татьяна Куртукова.

Начало фестиваля в 12:00. 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.