В Подольске пройдет фестиваль народного творчества «Славянское подворье»

На берегу реки Пахры вблизи культурно-просветительского центра «Дубровицы» в городском округе Подольск 25 августа в 15-й раз состоится фестиваль народного творчества «Славянское подворье». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля состоится участие 28 любительских народных и образцовых творческих коллективов из 18 подмосковных городских округов. Оценивать выступления будет профессиональное жюри, а лауреатов наградят дипломами и памятными призами.

Для гостей подготовили несколько тематических площадок. На фестивале организуют сельскохозяйственную выставку, площадку фермерских хозяйств, трапезную, музейный квартал, ярмарку народных промыслов и другие тематические зоны. При этом в программе предусмотрены детская игровая зона с аттракционами, фудкорты, и впервые пройдут кулачные бои. Также на мероприятии выступят Московский казачий хор и звездные представители отечественной сцены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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