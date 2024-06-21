В Подольске пройдет день молодежи в парке Талалихина

29 июля в парке им. Талалихина в Подольске пройдет день молодежи. Начало в 15:00, передает пресс-служба администрации городского округа.

Гостей ждет живая музыка, необычные арт-площадки, активности на любой вкус, аллея мастеров, а также выставка квадро- и мототехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона