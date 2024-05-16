В Подольске пройдет акция «Рисуем зеленый мир и экологию»

В 2021–2023 годах в акции приняли участие все городские округа Московской области, на более 600 площадках с участием более 50 тыс. детей и взрослых.

Акция проводится для того, чтобы объединить детей Подмосковья разных возрастов совместным проектом, который влияет на их экологическое просвещение и образование, формирует коллективный подход детей к одной из самых важных проблем современности — бережному отношению к природе и нашей планете, дружбе между детьми разных возрастов и национальностей, визуальному воплощению идей и фантазий, выраженную рисунком.

В этом году тематику акции посвятили Году семьи в России, принятию Московской областной думой закона об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области. Примеры творческих тем в этом году: «Семья и экология», «Папа, мама, я — за экологию», «Наша семья за экологию», «Моя экосемья», «Мои домашние питомцы», «Мы дети МО», «Символы Подмосковья», «Символы России» и др.

На открытой площадке дети из образовательных учреждений различных возрастов (могут участвовать родители с детьми) рисуют изображение большого земного шара. По окружности и внутри дети рисуют свое видение мира на планете Земля, защиты окружающей среды, счастливой семьи, дружбы, защиты домашних животных, символы России и Подмосковья, муниципалитетов МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

В рамках акции могут быть организовано музыкальное, театрализованное и иные сопровождения.