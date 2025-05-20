В Подольске порядка 3,5 тыс. человек посетили «Ночь музеев». В рамках акции на протяжении двух дней в учреждениях культуры проводили разнообразные выставки, лекции, концерты, мастер-классы и экскурсии. Посетить музеи можно было бесплатно, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме музейных просветительских программ к Международному дню музеев в заповеднике «Подолье» подготовили пешеходные экскурсии, образовательные программы и экологический квест.

Подольский выставочный зал представил свои площадки с экспозициями «Мир самоцветов» и «Мир глазами художников». Посетители могли принять участие в мастер-классе по кружевоплетению, патриотической экскурсии «Мы должны это помнить!», а также побывать на концерте для клавесина «Германия. Испания. Диалог культур».

Климовский отдел Краеведческого музея также присоединился к всероссийской акции.

Гостям представили подлинные военные награды, скульптуры и рассказали о тех, кто всеми силами приближал долгожданную победу в Великой Отечественной войне.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.