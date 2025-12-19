В Подольске открылась выставка винтажных игрушек

В Климовском отделе краеведения Подольского краеведческого музея открылась уникальная выставка «Новогоднее ассорти», где представлены елочные игрушки, некоторым из которых почти 90 лет. Часть из них передала мама погибшего военного корреспондента Дмитрия Холодова, уроженца этих мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди экспонатов — ватные игрушки 1937 года выпуска: клоун, птицы, фрукты и овощи. Их передала в дар мама погибшего военного корреспондента Зоя Холодова. Можно увидеть Деда Мороза 1961 года, который был создан на Тульском заводе и служил для хранения подарков.

Экспозиция показывает, как елочные игрушки отражали важные события и культурные явления эпохи. Например, символы освоения космоса — ракеты и звезды, введение новых культур в сельское хозяйство — кукурузу, а также игрушки в виде масок клоунов, вдохновленные популярным фильмом «Цирк» 1936 года.

Новогодняя коллекция музея постоянно пополняется благодаря местным жителям, которые передают игрушки, бережно хранившиеся в их семьях десятилетиями.

В день открытия выставку посетили воспитанники детской художественной школы. Выставка «Новогоднее ассорти» будет работать до 18 января. Вход для всех желающих в возрасте 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.