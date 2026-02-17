В Подольске открылась выставка о Масленице и славянской мифологии

В КДЦ «Южный» в Подольске 16 февраля стартовала выставка, посвященная Масленице и славянской мифологии. Экспозиция объединяет живопись, маски и цифровые портреты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выставочном пространстве КДЦ «Южный» представлены картины художника-любителя Дениса Чудова, который занимается живописью четыре года. Его работы, вдохновленные творчеством Константина Маковского, отражают цикличность природы и связь человека с окружающим миром.

Особое место в экспозиции занимает коллекция масок из папье-маше, созданная воспитанниками художественной студии «Ультрамарин» под руководством Элеоноры Лисицкой. Маски изображают духов, с которыми, по славянским поверьям, взаимодействовали во время масленичных гуляний. В проекте приняли участие дети и представители программы «Активное долголетие».

Также посетители могут увидеть портреты персонажей славянской мифологии, выполненные с помощью искусственного интеллекта по критериям кураторов Евгении Блинковой и Натальи Сулима. В тематической фотозоне руководитель студии «Чудесная мастерская» Татьяна Хлопнева воссоздала атмосферу праздника.

Выставка будет работать до 15 марта. После нее в КДЦ «Южный» откроется новая экспозиция, посвященная весне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.