В Подольске открылась выставка «Человек труда»

В КДЦ «Южный» представлены картины, написанные художниками-пленэристами на подольском производстве.

Станки, рабочие, проволока и необычные машины могут увидеть посетители выставки Ассоциации художников-пленэристов. В цехах создавали не только продукцию и оборудование, но и предметы искусства акварелью, карандашом и пастелью.

Подольск стал одним из первых муниципалитетов, где развивают промышленный туризм. Это особый потенциал для роста и развития округа, а также возможность показать молодёжи престижность рабочих профессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.