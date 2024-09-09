В Подольске открылась выставка «Человек труда»
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В Подольске открылась первая выставка «Человек труда», сообщили в пресс-службе округа.
В КДЦ «Южный» представлены картины, написанные художниками-пленэристами на подольском производстве.
Станки, рабочие, проволока и необычные машины могут увидеть посетители выставки Ассоциации художников-пленэристов. В цехах создавали не только продукцию и оборудование, но и предметы искусства акварелью, карандашом и пастелью.
Подольск стал одним из первых муниципалитетов, где развивают промышленный туризм. Это особый потенциал для роста и развития округа, а также возможность показать молодёжи престижность рабочих профессий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.