В Подольске на выставке выпускников училища Сурикова представили более 600 работ

В Подольском выставочном зале открылась выставка «Родом из МАХУ», на которой собрана ретроспектива развития изобразительного искусства за последние 75 лет. Открытие выставки выпускников училища и института имени Сурикова посетили порядка 500 подольчан и гостей округа. Всего представлено более 600 работ 124 художников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В эскпозиции представлены работы от выпускницы 1932 года Ольги Светличной до выпускников 1950–1970-х годов, включая народных художников РФ и академиков РАХ. Организаторы включили также работы из учебно-методического фонда МАХУ, которые позволяют проследить, с чего начинали будущие мастера.

Отдельное внимание уделили работам знаковых преподавателей училища Пастухова, Стручкова, Шелегеды и Меркушева. Благодаря посредничеству подольских художников — выпускников МАХУ их работы также вошли в экспозицию.

В торжественном открытии выставки принял участие народный художник РФ и вице-президент РАХ, ректор МГАХИ имени В. И. Сурикова Анатолий Любавин.

Выставка продлится до 22 марта. Посетить ее могут все желающие в возрасте 0+.

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