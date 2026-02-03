В Подольске 7 февраля пройдет концерт ансамбля танца «Вайнах»

сегодня в 19:03

Сольный концерт чеченского государственного академического ансамбля танца «Вайнах» состоится 7 февраля на сцене Дворца культуры «Октябрь» в Подольске, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет в рамках гастрольного тура «Мы — Россия». Государственный ансамбль танца «Вайнах» считается гордостью и культурным достоянием чеченского народа. Коллектив представит зрителям национальные танцы, исторические постановки, трюки и спецэффекты.

Артисты расскажут о традициях и мировоззрении чеченского народа через танцевальные номера. В концерте примет участие оркестр, в состав которого входят 50 национальных музыкальных инструментов.

Начало концерта запланировано на 19:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробная информация и билеты доступны на сайте ДК «Октябрь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.