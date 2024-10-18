В Подольске 19 октября пройдет фестиваль музыкальных коллективов «Музыка души»

19 октября во дворце культуры «Октябрь» г. о. Подольск состоится XXIV Московский областной фестиваль музыкальных коллективов и исполнителей «Музыка души». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Первый концерт в рамках фестиваля состоялся в 2000 году и был посвящен творчеству Исаака Дунаевского. За многолетнюю историю фестиваля со сцены прозвучали произведения композиторов-песенников, чье творчество остается востребованным для многих поколений: В. Соловьева-Седого, М. Таривердиева, А. Пахмутовой, Э. Колмановского и многих других известных советских композиторов.

ХХIV фестиваль посвящен творчеству народного артиста России Геннадия Гладкова, советского и российского композитора, автора музыки к популярным кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. В репертуаре автора более 140 песен. Музыка Гладкова звучит во многих фильмах. Среди них «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона», «Точка, точка, запятая…», «Люди и манекены», «Ты — мне, я — тебе», «Человек с бульвара Капуцинов», «После дождичка в четверг», «Бременские музыканты» и многие другие.

Для участия в гала-концерте отобрано 30 номеров, которые представят солисты и музыкальные коллективы из Серпухова, Чехова, Видного, Домодедова, Балашихи, Орехово-Зуева, Воскресенска, Подольска, а также Москвы и Нижнего Новгорода. В исполнении артистов разных возрастов прозвучат всеми любимые песни «Проснись и пой», «Песня Волшебника», «Серенада Трубадура», песня Остапа Бендера «Нет, я не плачу…», «Песня о дружбе», «Точка, точка, запятая», «Все прекрасно» и другие известные композиции.

Фестиваль «Музыка души» проходит при поддержке союза композиторов России, Министерства культуры и туризма Московской области, региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» и администрации городского округа Подольск.

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