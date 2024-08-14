В Подольске 17 августа пройдет джазовый фестиваль «Лето. Музыка. Джаз»

В Подольске в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина 17 августа состоится джазовый фестиваль «Лето. Музыка. Джаз». Концертная программа пройдет на центральной танцевальной веранде парка с 15:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Группа «Агафонников-Бэнд» под руководством пианиста и композитора Владимира Агафонникова представит стандарты джазовой танцевальной музыки. Квинтет Владимира Богатова исполнит качественные и глубокие композиции в стиле свинг, босса-нова и джаз-баллад. Порадует зрителей и квинтет одного из наиболее влиятельных саксофонистов России Сергея Головни.

Программа концерта составлена для любителей джаза и живой музыки. Вход свободный, возраст 0+.

Джазовый фестиваль впервые прошел в Подольске в 2023 году. Первыми на сцену вышли виртуозы из оркестра Подольской филармонии. За ними на сцене появилась певица Марианна Савон, которая участвовала в проекте «Голос» в команде Александра Градского. Также со своими группами выступили пианист-виртуоз Эльмар Сафаралиев и педагог по вокалу, певица Александра Магерова. Джазовый фестиваль в Подольске стал ежегодным.

Парк имени Виктора Талалихина находится в Подольске на улице Рабочая, 5Б.

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