В Подольске 17 августа отметят День самовара

В Подольском выставочном зале 17 августа отметят День самовара и проведут встречу с участниками выставки «Праздничный перезвон», передает пресс-служба администрации городского округа.

Встреча посвящена празднику — Дню самовара, который на протяжении более 20 лет отмечают в России 17 августа. Гости выставки узнают о традициях русского чаепития, самоварном деле, предметах старинного быта, смогут принять участие в интерактивной программе.

На празднике состоится торжественное вручение благодарственных писем участникам выставки. Начало в 15:00.

Зрители смогут увидеть работы художника Екатерины Ульяновой, студийцев «Московской городской творческой студии» изостудии «Арт-Детство» и других авторов. Работы отражают русский быт и традиционные русские праздники, которые издавна отмечали на Руси в летний период.

«Подольский Выставочный зал» находится на проспекте Ленина, 113.

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