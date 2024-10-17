В подмосковный Краснознаменск прибыла Казанская икона Божией Матери

Чудотворный Казанский образ Божией Матери прибыл в Михаило-Архангельский храм подмосковного Краснознаменска. Там состоится Всероссийский молебен о Победе на СВО.

Прихожане Краснознаменска могут поклониться святыне в Михаило-Архангельском храме по адресу: ул. Парковая, д. 3.

Икона Казанской Божией Матери является покровительницей русских земель и символом побед. Она начала перемещаться по российским городам в мае этого года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который провел Всероссийский молебен о Победе. В Подмосковье икона будет находиться с 9 по 23 октября.

Данная икона — одна из самых почитаемых русских православных святынь. Именно эту Казанскую икону Божией Матери везло с собой народное ополчение Минина и Пожарского при освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.