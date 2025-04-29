В подмосковных музее-усадьбе и картинной галерее появятся тактильные копии экспонатов

В пушкинском Музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“, химкинской картинной галереи им. С. Н. Горшина» и в других восьми российских музеях создадут тактильные копии экспонатов из основных экспозиций. Проект стал возможен благодаря грантовому конкурсу программы «Особый взгляд», направленной на поддержку экспозиционных проектов, способствующих социализации незрячих и слабовидящих людей, сообщает пресс-служба БФ «Искусство, наука и спорт».

Эта инициатива обеспечит им доступ к культурным ценностям, а также расширит возможности инклюзивного образования в музейном пространстве.

В этом году на ежегодный конкурс «Создание тактильных копий музейных экспонатов», который проводится с 2020 года, поступило рекордное количество заявок из 85 городов России — 130. Лауреатами стали 10 музеев из 10 городов: Москвы, Ярославля, Ульяновска, Уфы, Южно-Сахалинска и других.

В течение 2025 года они получат тактильные модели выбранных экспонатов. Объекты для адаптации пока не выбраны, их позже определят эксперты. Победителям будет оказана консультационная и информационная поддержка в процессе реализации проектов по работе с посетителями с нарушениями зрения. Кроме того, они смогут участвовать в образовательной программе, разработанной совместно с АНО «Лаборатория культурных практик» при поддержке ИКОМ России.

В экспертный совет вошли кураторы и специалисты в области социокультурных и инклюзивных проектов, тифлокомментирования, адаптации культурных инициатив, а также представители музеев: куратор социокультурных и инклюзивных проектов Динара Халикова; тифлокомментатор, куратор междисциплинарных проектов Елена Шарова; куратор программ доступности и инклюзии Музея криптографии Никита Большаков; начальник отдела просветительских и инклюзивных программ Музея-заповедника «Казанский Кремль» Дарья Муратова и другие.

«Наша программа придерживается особой философии формирования музейного сообщества экспертов, которые разделяют ценности инклюзии и доступности для незрячих людей в своих выставочных учреждениях. Сама по себе тактильная копия экспоната — это всего лишь ресурснозатратная технология, мы же помогаем музеям не только создать макеты, но и грамотно использовать и расширять методики работы с аудиторией незрячих и слабовидящих посетителей», — руководитель программы «Особый взгляд» Владимир Плехов.

Программа «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» с 2020 года проводит грантовый конкурс «Создание тактильных копий музейных экспонатов». За время его реализации было поддержано более 90 музеев по всей стране.

Список музеев-победителей, которые получат тактильные модели:

Ярославский художественный музей — г. Ярославль МБУК «Химкинская картинная галерея им. С. Н. Горшина» — г. Химки; ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных искусств» -

г. Калининград; Музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ — г. Пушкино; ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» — г. Ульяновск; МАУ «ЕКЦ „Малый Иерусалим“ — г. Евпатория; ГБУК города Москвы «Музейное объединение „Музей Москвы“ — г. Москва; ГБУКИ РБ Национальный музей Республики Башкортостан — г. Уфа; МБУК «Государственный литературно — мемориальный музей Н. А. Добролюбова» — г. Нижний Новгород; ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей» — г. Южно-Сахалинск.

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