В подмосковном театре «Наш дом» представят десятки спектаклей в октябре

Театр «Наш дом» городского округа Химки представил актуальную афишу на октябрь. Для зрителей подготовили десятки спектаклей с 3 по 27 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Октябрьский сезон откроют актерские чтения произведений Сергея Есенина на малой сцене. В большом зале театра первым спектаклем этого месяца станет «Человек из Подольска» современного прозаика Дмитрия Данилова.

Также на большой сцене драматического театра поставят нежную и печальную историю о любви, великого сказочника Ганса Христиана Андерсена «Русалочка», «Чайку» по мотивам пьесы Антона Чехова, детскую постановку «Волшебник Изумрудного города», основанную на сказочной повести Александра Волкова и «Карлик-нос» Вильгельма Гауфа. Кроме того, артисты покажут грузинскую трапезу «Пиросмани, или праздник одиночества» и расскажут истории «Пяти вечеров».

В малом зале для детей разыграют музыкальное и очень динамичное действо «Кошкин дом», которое учит доброте и сказку «Дюймовочка». Взрослых заинтересуют постановки «Старосветские помещики» про гостеприимный дом Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича и «Доктор. Первый год».

Узнать более подробную информацию о спектаклях, а также приобрести билеты можно на сайте театра.

«Наш Дом» первый и единственный профессиональный драматический театр в Химках. Его репертуар построен на образцах русской, зарубежной классики и современной драматургии. За 25 лет на двух площадках учреждения показали более шести тысяч спектаклей. Большая сцена театра, подаренная в 2016 году администрацией городского округа, находится по адресу: улица Калинина, д. 2, малая сцена — на улице Маяковского, д. 22.

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