В подмосковном театре им Гоголя 9 октября состоится фестиваль «Русские классики»

В Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя 9 октября состоится фестиваль «Русские классики. К 225-летию А. С. Пушкина». Организатором мероприятия является академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля состоится практический мастер-класс по актерскому мастерству режиссера Андрея Левицкого «Основы биомеханики». Гости узнают секреты профессиональной актерской игры и основы актерского мастерства.

Начало программы в 12:00. Необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. 12+

Событие станет возможностью для общения с выдающимися мастерами театрального искусства, специалистами в области музейного дела, писателями и литераторами. При этом фестиваль станет площадкой приобщения широкого круга зрителей к музейному наследию и театральным постановкам.

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова — образовательный проект, созданный в 2015 году. Учебное заведение реализует программы профессиональной переподготовки, основной целью которых является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, освоение новых компетенций в сфере кино и театрального искусства. Основателем и ректором академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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