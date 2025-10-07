В подмосковном театре драмы и комедии прошла премьера спектакля «Аленький цветочек»

В Московском областном театре драмы и комедии состоялась премьера спектакля «Аленький цветочек» по пьесе Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича в постановке режиссера Виктора Плужникова. На предпремьерный показ пригласили порядка 50 учеников Глуховской школы-интерната № 2, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Премьерные показы состоялись 4 и 5 октября, еще один спектакль ждет зрителей 9 октября.

В постановке Московского областного театра драмы и комедии история получилась современной и интересной для зрителей любого возраста. Это спектакль для всей семьи, после просмотра которого детям и родителям будет что обсудить.

«Это история интернациональная, она есть в мифах и сказках всех народов мира, но в нашей постановке она стала чисто русской. Это принципиальный момент. Это сказка про нас с вами, поучительная, как для детей, так и для нас, взрослых. Главная ее мысль в том, что любовь нужно заслужить, а сама любовь — прежде всего труд. И в жизни просто так ничего не дается», — поделился режиссер-постановщик спектакля Виктор Плужников.

В постановке также принимали участие: художник-постановщик — А. Якунин, композитор — С. Студилов, автор слов песен — М. Богдан, постановщик иллюзионных трюков — С. Янпольский, хореограф — Д. Музипов и другие.

В ролях: Андрей Троицкий, Ирина Громцева, Татьяна Лукина, Екатерина Ильчук, Вероника Аванесова, Георгий Горлов, Эльдар Зверев, Валерия Кудряшова, Данил Музипов, Эллина Сенчихина, Кристина Масенина, Федор Казаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.