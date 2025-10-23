В подмосковном «Сенеже» проходит финал Конкурса социальных архитекторов

В Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье проходит очный этап Конкурса социальных архитекторов. Всего в нем приняло участие порядка семи с половиной тысяч человек, сообщается на сайте мероприятия .

В финал прошли 185 участников. Их ждут оценочные мероприятия, по итогам которых они начнут обучаться новой профессии по образовательной программе Мастерской социальных архитекторов. Объявление результатов состоится 24 октября.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко на торжественной церемонии открытия отметил важность и своевременность проведения Конкурса как площадки для формирования качественно нового профессионального сообщества.

«Я уверен, что такая профессия как социальный архитектор — это как раз одна из тех самых профессий будущего, представители которой не просто могут чувствовать потребности времени, потребности других людей и общества в целом, но способны создавать и творить новые идеи, новые проекты, новые возможности. У вас впереди три дня непростых испытаний, соревнований, конкуренции. Я хотел бы пожелать каждому из вас победы, но не в меньшей степени — и чтобы вы из этих дней вышли не просто индивидуальными победителями, а единой командой. Потому что рядом с каждым из вас сейчас почти две сотни талантливых, ярких, профессиональных, неравнодушных людей», – призвал Сергей Кириенко.

Роль социальных архитекторов

Ректор Президентской академии, член экспертного совета конкурса Алексей Комиссаров обратил внимание на важную роль социальных архитекторов в проектировании устойчивых каналов коммуникации между государством и обществом.

«Победители «Конкурса социальных архитекторов» получат гранты на обучение по новой программе Президентской академии «Мастер практик социальной архитектуры». Эта программа является логичным продолжением конкурса и позволит участникам не просто усовершенствовать управленческие навыки, но и реализовать конкретные проекты, значимые для людей и регионов. Уверен, что выпускники программы станут профессионалами нового поколения — теми, кто способен объединять власть, бизнес и общество вокруг общих целей», — отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

О мероприятии

Конкурс социальных архитекторов стартовал 14 января 2025 года. Участники, набравшие необходимое количество баллов по результатам тестирования, были отобраны на последний, очный, этап.

В ходе оценочных мероприятий в финале конкурсанты должны продемонстрировать оперативность реагирования на возникающие социальные вызовы, свое умение прогнозировать социальные риски, продемонстрировать экспертам наличие необходимых навыков и компетенций для разработки и внедрения каналов коммуникации между социальными группами, институтами и государственными структурами. На площадке финала конкурса также пройдут интересные мастер-классы и лекции с участием ведущих экспертов страны.

