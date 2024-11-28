В подмосковном поселке Пески обновили зрительный зал центра досуга и культуры

В поселке Пески после завершения ремонта открылся обновленный зрительный зал структурного подразделения центра досуга и культуры «Черкизово». Первыми отремонтированное пространство увидели и оценили зрители, которые пришли на праздничный концерт, посвященный Дню матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

«Усовершенствованная сцена, современное оборудование и улучшенная акустика зала подарили гостям незабываемые эмоции и сделали праздник по-настоящему теплым и уютным. Мы уверены, что новый зал станет еще более привлекательным местом для культурного отдыха и ярких мероприятий», — отметили в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

Как сообщалось ранее, в ходе ремонта зрительного зала в песковском клубе капитально отремонтировали все силовые конструкции сцены и заменили ее напольное покрытие. В самом помещении привели в порядок пол, потолок и стены, установили акустические панели и увеличили количество светильников.

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