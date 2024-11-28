В подмосковном поселке Дорохово состоится гала-концерт «Листопад талантов»

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Дом культуры «Дорохово» приглашает всех желающих 29 ноября в 17:00 на гала-концерт «Листопад талантов», который станет незабываемым событием, наполненным яркими эмоциями и впечатлениями, сообщает пресс-служба администрации Рузского горокруга.

Зрители смогут насладиться выступлениями музыкантов, певцов в теплой дружеской обстановке, с танцами и чаепитием.

Концертная программа «Листопад талантов» станет завершающим актом осеннего сезона в рамках фестиваля «Времена года» и программы «Активное долголетие». Этот праздник музыки и творчества соберет на одной сцене самых ярких и талантливых участников, которые продемонстрируют свои умения и навыки.

Фестиваль «Времена года» призван объединить людей разных возрастов и интересов, помочь им раскрыть свой творческий потенциал и найти новых друзей.

Вход свободный (0+). Мероприятие пройдет по адресу: Рузский округ, поселок Дорохово, улица Стеклозаводская, дом 19/1.

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